Гороскоп повного місяця на січень 2025 року для всіх знаків Зодіаку, ймовірно, викличе хвилювання серед широкого загалу.

Повний місяць - 15 січня, Місяць буде повністю освітлений і видно з усіх куточків Землі.

Остання чверть — 22 січня, знову половина Місяця буде освітлена і поступово почне зменшуватися.

Яким знакам Зодіаку повний місяць у січні 2025 року принесе успіх:

Овен

Місячні вузли нарешті змінили знаки, Овен, що означає, що ви перебуваєте поза шляхом затемнень протягом наступних дев'яти років - за винятком одного фінального сонячного затемнення, яке відбудеться наприкінці березня. Коли затемнення відбуваються через наші знаки, ми частіше стикаємося із ситуаціями, коли щось раптово закінчується або зміни відбуваються без особливого періоду очікування.

Хоча є й інші речі, які можуть і будуть приносити збої, з цього моменту інтенсивність, яка зазвичай супроводжує затемнення, змилосердиться над вами. З цією повні стежте за тим, як ви справляєтеся зі своїм розчаруванням - Місяць і Сонце тут обидва налаштовані на Марс інтенсивним чином. Не виключені й несподівані фонди, особливо якщо ви виконуєте цю обіцянку.

Телець

Цього місяця у вас одні з найкращих фінансових підписів. Ваша планета-правитель Венера знаходиться в 11-му будинку, що дає удачу та везіння. Вона відноситься до Сатурна, правителя вашого 10-го будинку (який приносить загальний успіх у будь-якому починанні), а ваш 2-й правитель Меркурій належить до них обох з Козерога.

Ви розглядали роботу за кордоном чи роботу поза вашою галуззю? Здається, є можливість, яка обіцяє нові перспективи, готова прийняти вас.

Будьте обережні, не підписуйте нічого занадто швидко цього місяця - отримайте додаткову пару очей на все, що вимагає підпису від того, кому ви довіряєте. Хоча у вас хороші фінансові показники в цей повний місяць, це більше стосується придбання, ніж витрат - не забувайте дотримуватися цього балансу.

Близнюки

У вас є чудова астрологія для вирішення всього, що зупинилося у професійному плані, Близнюки. Ваш 10-й правитель, Юпітер, перебуває у становищі у вашому асценденті, відокремлюючись від свого квадрата до Сатурна: я бачу, деякі речі йдуть за планом.

Але Венера приєднується до вечірки цього місяця і спочатку звертається до Юпітера (що вказує на допомогу та підтримку, які прийдуть), а потім до з'єднання з Сатурном (що має перевести частину цієї допомоги на перешкоду, страх чи нерішучість, з якими ви стикаєтесь) .

У вас може виникнути спокуса зайняти цього місяця, і я думаю, що вам легко укласти угоду, але в довгостроковій перспективі це не виглядає прибутковим — відкладіть натискання на курок, якщо можете. Це повний місяць добре для пошуку прощення, якщо це те, що, на вашу думку, вам потрібно зробити десь у житті.

Рак

Ключове слово цього місяця, Рак, — терпіння: ви відчуваєте спокусу діяти швидко щодо чогось, що знаходиться перед вами, але будьте обережні та обміркуйте шлях. Ви були на неправильному кінці якоїсь поради останнім часом? доступна деяка допомога, якій не було деякий час, щоб допомогти виправити деякі з них.

Було б розумно почекати з важливими фінансовими рішеннями, доки аспекти не стануть кращими — схоже, що великі ідеї та повсякденні реалії мають спочатку об'єднатися. Повний Місяць у Раку дійсно відкриває деякі двері для короткострокових поїздок, можливо, щоб відвідати своє рідне місто або навіть знову відвідати місця, за якими ви скучаєте там, де ви знаходитесь зараз. Якщо ви знаходитесь в партнері, ваш улюблений шлях може забрати вас геть.

Лев

Ваш планетарний правитель, Сонце, прямує до опозиції з Марсом. Це часто проявляється, коли ми чимось розлютовані, готові до бійки. Якщо ви зараз підете цим шляхом, бійка буде сильніша за темою, ніж примирення та/або відшкодування, тому подумайте про те, щоб зберігати холоднокровність і підходити до роздратування зі спокійного боку.

Трін між Сонцем і Ураном цілком може вказувати на деякі сюрпризи, які виникнуть щодо роботи - ймовірно, щось, що ви зможете повернути на свою користь, якщо вирішите виявити кмітливість. Я б не рекомендував міняти роботу в цей повний місяць, хоча, якщо цього не можна уникнути, будьте уважні до свого нового оточення і прийміть те, що зможете, у перші кілька тижнів. Обережність у русі піде вам на користь.

Діва

На вас чекають зміни, Діво, оскільки Південний вузол Місяця входить у ваш знак цього місяця і залишиться там протягом наступних двох років. У цій точці перетинаються шляхи Сонця та Місяця, і коли вони обидва знаходяться поблизу цих місць, відбуваються затемнення. Темряви відчуваються сильніше, коли вони тісно пов'язані з вашою точною картою народження, і деякі з них пройдуть без особливої ​​уваги. Однак є ймовірність, що одне з них торкнеться вас.

Оскільки Південний вузол проходить через Діву, чекайте на збої в речах, які народжені зі старих, непродуктивних моделей. Зазвичай ми можемо відчути, на що можуть вплинути затемнення, задовго до того, як вони наступлять, тому будьте пильні і стежте за тим, де ви несете мертвий вантаж – це області, які затемнення найбільше схильні струшувати.

Терези

Після переходу в інші знаки зодіаку місячні вузли більше не викликатимуть затемнення у Терезах протягом наступних дев'яти років. Це має дати вам довгоочікувану перерву від цих часто мінливих сигнатур. Коли затемнення відбуваються в наших знаках, вони зазвичай приносять різкі закінчення і несподівані зміни в наше життя.

Хоча інші фактори все ще можуть викликати потрясіння, вам не доведеться мати справу з особливо інтенсивними потрясіннями, які зазвичай супроводжують затемнення. Це невідповідний час для великих кар'єрних кроків, якщо ви можете собі це дозволити. Місяць знаходиться в жорсткому аспекті до Марса в цей повний місяць - досягнення можуть бути зірвані надто швидкими рішеннями. Це гарний час, щоб почати будувати плани на міжнародну пригоду, якщо ви готові до цього!

Скорпіон

Як останнім часом складалося ваше романтичне життя, Скорпіоне? Якщо ви відчуваєте, що в цій сфері є щось на кшталт «блоку», не хвилюйтеся — Венера входить у поєднання із Сатурном і надає трохи легковажності тому, що може бути незручним чи важким у романтичних відносинах. Ваш планетарний правитель Марс повертається в ретроградний стан, щоб знову опинитися в опозиції із Сонцем.

Чи хочете ви протистояти комусь, хто обіймає керівну посаду, чи кинути виклик чомусь, що більшість людей приймає? Я порадив би вам почекати — це не найкращий Марс, і він вказує на те, що в цей час ви можете привернути до себе небажану увагу. Марс також знаходиться в точному тріні до Нептуна, що може затуманити судження і дозволити легко сказати щось про що ви пошкодуєте.

Стрілець

Для вас, Стрілець, на горизонті хороші фінансові перспективи, особливо в ситуаціях, коли ви вестимете переговори. Підписи також хороші для отримання підвищення, якщо ваша компанія проводить оцінку в кінці січня/початку лютого, як це роблять багато хто, щоб відповідати початку громадянського нового року. Ризик у цей період походить від положення Юпітера у вашому 7-му будинку, що може вказувати на те, що ви ставите потреби інших вище своїх власних — що, можливо, вже трохи відкинуло вас назад, судячи з недавнього квадрата Юпітера до Сатурна в Рибах.

Слідкуйте за своїм здоров'ям — деякі сигнатури тут можуть легко вказувати на застуду від людей поруч із вами. Я б почав підтримувати імунітет, наприклад, додаючи більше вітаміну С і цинку до свого раціону, щоб допомогти вашому організму впоратися з хворобою до того, як вона настане.

Козеріг

Схоже, це чудовий час для подорожей, Козеріг, або для розширення своїх горизонтів якимсь значним чином. Ваш 9-й правитель, Меркурій, знаходиться в Козерозі, утворюючи ніжні секстилі з Венерою та Сатурном у вашому 3-му будинку. Ця конфігурація, як правило, робить ваше спілкування легшим, дає вам перевагу в будь-якій діяльності, яка розширює кругозір (подорожі, спеціалізоване навчання і т. д.), і допомагає покращити якість порад, які ви отримуєте в цей місяць.

Сигнатури для витрат зараз трохи напружені, тому не спускайте гроші, щоб досягти своєї мети: доступні варіанти часто так само підходять, як і показніші. В цілому, ви повинні знайти трохи додаткової удачі в цей повний місяць, так що виходьте і рухайтеся!

Водолій

У мене є хороші новини для вас, Водолій: схоже, що все рухається вперед для вас з усіх боків. Схоже, ви домагаєтеся певного прогресу в досягненні своїх фінансових цілей і знайдете додаткову підтримку цього повного Місяця — можливо, з міжнародних джерел або від тих, хто є фахівцем у своїй галузі і може дати вам пораду.

Сонце скоро увійде у ваш знак, що проллє світло на те, що ви робите, та допоможе вам посіяти нові ідеї для майбутніх місяців. Вам потрібно буде увійти в цей період підготовленим, тому поки що уникайте брати на себе занадто тверді зобов'язання, які не дозволять провести розумні повторні переговори в майбутньому. Це гарний час, щоб закріпити те, що працює в житті, глибше вкластися в тему та висловити подяку невеликими, але навмисними способами.

Риби

Місячні вузли змінюють своє становище, і з переміщенням Північного вузла на ваш знак на наступні два роки, Риби, ви вступаєте в період можливостей. Ці вузли відзначають точки перетину шляхів Сонця та Місяця — місця, де відбуваються затемнення, коли обидва світила вишиковуються там. Хоча не кожне затемнення вплине на вас особисто, їх вплив, як правило, більш виражений, коли вони з'єднуються з певними точками у вашій натальній карті. Є хороший шанс, що ви відчуєте наслідки принаймні однієї з цих космічних подій протягом цього циклу.

Оскільки це Північний вузол, затемнення, ймовірно, змусять вас робити вибір, що вимагає зростання, рішучості і відображає мудрість, яку ви нагромадили в житті. Затемнення рідко бувають легкими, але вони часто роблять внесок в історію більшого блага в довгостроковій перспективі.

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