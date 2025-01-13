Суд наголосив, що банк не надав доказів, які б вказали на недбалість клієнтки, що могла б спричинити втрату коштів.

У столиці України підприємець судилася з ПриватБанком після втрати коштів через викрадання її мобільного телефону.

Жінка домоглася часткової компенсації викраденої суми на підставі рішення Печерського районного суду, йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався 9 лютого 2022 року. Під час покупок у Києві підприємець помітила зникнення свого телефону. Мобільний пристрій був прив'язаний до її банківського рахунку, і через нього шахраї могли отримати доступ до коштів. Жінка звернулася до ПриватБанку з проханням заблокувати рахунки, однак частину грошей шахраям вдалося списати до вжиття захисних заходів.

Внаслідок цього, вже 16 лютого, вона виявила, що з її рахунку підприємця було знято значну суму — 177 290 гривень. Не погодившись із ситуацією, жінка подала кілька позовів до суду, вимагаючи від банку відшкодування збитків.

Печерський районний суд розглянув один із позовів, щодо повернення 37 356 гривень на рахунки, оформлені на неї як фізичну особу. Суд частково задовольнив вимоги позивачки та постановив стягнути з ПриватБанку:

28 775 гривень основного боргу,

8 581 гривню компенсації,

а також пеню в розмірі 14 456 грн.

Суд наголосив, що банк не надав доказів, які б вказали на недбалість клієнтки, що могла б спричинити втрату коштів. Загалом жінка отримала компенсацію в розмірі 37 356 гривень.

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