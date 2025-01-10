Також варто відзначити, що в супермаркетах ціни на кілограм стартують від 29,5 грн.

На українських ринках і в магазинах зростає вартість популярного овоча, моркви.

За інформацією аналітиків проєкту EastFruit, ще минулого тижня кілограм моркви коштував на 10% менше.

Ця тенденція триває вже кілька тижнів, і наразі ціни на цей овоч коливаються в межах 25-32 грн за кілограм.

Основною причиною здорожчання моркви є скорочення запасів якісної продукції у місцевих виробників. Частина фермерів вже завершила реалізацію своїх запасів, а інші намагаються максимально вигідно продати залишки, сподіваючись на подальше зростання ціни ближче до весни.

Вартість моркви наразі в середньому в 2,3 рази збільшилася з початком січня 2024 року, що, зокрема, пов'язано зі зменшенням врожаю через аномальні погодні умови влітку.

Також варто відзначити, що в супермаркетах ціни на кілограм стартують від 29,5 грн.

Також Politeka писала про те, що у кінці січня – на початку лютого 2025 року очікується стабілізація цін на продукти харчування, а деякі товари можуть подешевшати.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Солончук.

Він пояснив, що різке здорожчання продукції спостерігалося перед святами через вплив курсу долара та підвищення витрат виробників на енергоносії, транспорт і обладнання, які закуповуються за іноземну валюту.