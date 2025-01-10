У Тернополі триває судовий процес щодо представника ТЦК, який за хабар у 10 тисяч доларів допоміг військовозобов'язаному у виїзді за кордон, сприяючи фальшивому оформленню довідки про тимчасову непридатність до служби.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У липні 2023 року працівник ТЦК запропонував механізм виїзду через отримання такої довідки, використовуючи свої зв’язки з ВЛК. За 10 тисяч доларів, з яких 5 тисяч малих бути сплачені відразу, він побів вирішити питання із ВЛК. 27 липня була передана перша частина коштів — 182 850 грн.

18 січня 2024 року Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок, призначивши три роки позбавлення волі та штраф у 51 000 грн, з тестовим терміном. Апеляційний суд призначив вирок, але прокурор подав касаційну скаргу, вказавши на невідповідність штрафу сумі неправомірної вигоди. Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду і постановив справу на новий розгляд, вказавши на порушення закону про мінімальний штраф.

Оскільки Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та направив справу на новий розгляд в апеляційній інстанції, судовий процес ще не завершено, а остаточне рішення убуде прийняте після повторного розгляду апеляційним судом.

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