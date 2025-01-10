Серіал "Метлок" був одним із найочікуваніших шоу нового сезону, і це відбилося у його високих рейтингах, особливо в рекордних цифрах, які він заробив для шоу.

CBS відновила серіал "Метлок" після того, як в ефір вийшло лише два епізоди серіалу, хоча відновлення адвокатської драми сталося дуже рано, це не дивно.

CBS хотіла переконатися, що він збереже хвилювання, тому швидко завершила та оголосила про угоду щодо продовження. Таким чином, на додаток до вісімнадцяти епізодів, які вже були схвалені CBS, серіал "Метлок" повернеться з новим набором історій восени 2025 року.

Тепер, коли серіал "Метлок" було підтверджено на 2 сезон, сценаристи мають вирішити, чи завершувати історію помсти у 1 сезоні.

Сюжет є не лише частиною його центральної передумови, а й відокремлює серіал від інших шоу про адвокатів.

Як тільки таємна історія Метлока буде завершена, є ризик, що глядачі втратить інтерес, особливо якщо це стане ще одним шоу зі справою тижня, і ніщо більше не відрізнятиме його від інших шоу у цьому жанрі.

Як тільки історія помсти закінчиться, Мадлен буде складніше підтримувати цей фасад, оскільки їй доведеться визнати, що все це гра.

Хоча ці перерви між епізодами це просто нищівні удари, в них є і позитивні моменти.

Це не тільки більше часу для нових глядачів серіалу "Метлок" , щоб надолужити втрачене, але й більше часу, щоб спробувати вирішити, що ми хочемо побачити далі. І «друзі», схоже, починають рік якраз для подвійного життя міс Кінгстон.

Джерело: cinemablend .

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