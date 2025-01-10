Тарас Цимбалюк опинився у центрі скандалу після того, як опублікував фотографії із новорічного відпочинку.

Тарас Цимбалюк, популярний український актор, потрапив під критику своїх підписників після публікації новорічних фото та відповіді на питання в соцмережах.

Актор поділився фотографіями зі святкового відпочинку, на яких змінив колір волосся та стиль зачіски. Більшість користувачів почала припускати, що Тарас розірвав стосунки з дівчиною Світланою.

У своєму пості Цимбалюк також повідомив про плани на майбутнє: він вже завтра повертається до Києва, де його чекають зйомки, зустрічі та підготовка до прем'єри фільму «Коли ти вийдеш заміж». Також він анонсував майбутні вистави, частина яких буде благодійною.

Однак, пост не отримав позитивних відгуків від частини підписників. Багато з них зазначили, що під час війни, коли країна бореться з ворогом, не зовсім доречно публікувати такі фото та пости.

Користувачі висловлювали незадоволення, що актор виглядає безтурботно, відпочиваючи в той час, коли чоловіки на фронті захищають Україну. Відзначали також, що Тарас більше уваги приділяє своїм "подарункам" та іміджу, а не реальним проблемам країни.

"Поки мужики країну боронять - воно розважається", "Йди на фронт, дурік!! Хлопці на фронті стікають кров'ю, а це татуйоване скаче голий та фоточки виставляє!!" — ці та інші коментарі з'явилися під його публікацією.

Деякі користувачі навіть жартували про його вигляд на фото, висміюючи його позу та одяг.

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