Крістіна Решетник, дружина телеведучого Григорія Решетника, розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася під час поїздки з дітьми за кордон.

Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника, блогерка та багатодітна мама Христина Решетник зіткнулася з несподіваними труднощами.

Неприємності почалися у сім'ї під час поїздки із дітьми за кордон. Про це вона розповіла своїм передплатникам у Instagram.

Христина зазначила, що на кордоні їх розгорнули та відправили назад до України. Вона не почала розкривати всі деталі, але пообіцяла поділитися ситуацією пізніше, щоб допомогти іншим уникнути подібних проблем.

"Без пригод не обійшлося. Нас розгорнули на кордоні... Довелося повертатися до України. Незабаром розповім докладніше, щоб у вас такого не сталося", - написала вона.

Незважаючи на труднощі, родина все ж таки змогла дістатися до Польщі.

"Доба шляху з Києва до аеропорту... Були надзвичайні ситуації при виїзді з міста, сюрпризи на кордоні, але ми дісталися. Раніше можна було за 20 хвилин виїхати з Борисполя, а зараз це вже здається чимось далеким. Однак, незважаючи на втома, діти щасливі, адже тепер у них буде можливість трохи відпочити у спокійній обстановці", - сказала Христина.

Раніше дружина Григорія Решетника розповіла, що її сім'я обожнює азіатську кухню, тому запропонувала рецепт оригінальної вечері – локшини удон з куркою та овочами у соєвому соусі.

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