Кристина Решетник, супруга телеведущего Григория Решетника, рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась во время поездки с детьми за границу.

Супруга известного украинского телеведущего Григория Решетника, блогерка и многодетная мама Кристина Решетник, столкнулась с неожиданными трудностями.

Неприятности начались у семьи во время поездки с детьми за границу. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Кристина отметила, что на границе их развернули и отправили обратно в Украину. Она не стала раскрывать все детали, но пообещала поделиться ситуацией позже, чтобы помочь другим избежать подобных проблем.

"Без приключений не обошлось. Нас развернули на границе... Пришлось возвращаться в Украину. Скоро расскажу подробнее, чтобы у вас такого не случилось", — написала она.

Несмотря на трудности, семья все же смогла добраться до Польши. Путь занял целые сутки, начиная с выезда из Киева.

"Сутки пути с Киева до аэропорта... Были чрезвычайные ситуации при выезде из города, сюрпризы на границе, но мы добрались. Раньше можно было за 20 минут выехать из Борисполя, а сейчас это уже кажется чем-то далеким. Однако, несмотря на усталость, дети счастливы, ведь теперь у них будет возможность немного отдохнуть в спокойной обстановке", — поделилась Кристина.

Ранее жена Григория Решетника рассказала, что ее семья обожает азиатскую кухню, поэтому предложила рецепт оригинального ужина – лапши удон с курицей и овощами в соевом соусе.

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