Ця схема не є новою: ще в 2023 році "Київтеплоенерго" попереджало про схожу активність шахраїв.

Мешканців Києва попередили про шахраїв, які представляються працівниками водоканалу та пропонують провести повірку лічильників води.

Попередження було направлене киянам через Telegram-бот "Київводоканалу". Таку перевірку можуть здійснювати лише надавачі послуг або уповноважені організації, тому платна повірка від аферистів є фейковою, але не позбавляє від необхідності проходити справжню процедуру.

У повідомленні йдеться, що шахраї телефонують споживачам, хоча справжнє інформування про терміни повірки здійснюється тільки через SMS.

"Останнім часом у Києві спостерігається підвищення активності шахраїв щодо повірки лічильників води. Вони дзвонять по телефону споживачам від імені "Київводоканалу", пропонуючи проведення метрологічної повірки... Не звертайтеся до сумнівних посередників, щоб не стати жертвою шахраїв", – йдеться у повідомленні.

Відзначено, що "Київводоканал" інформує споживачів лише через SMS про закінчення терміну повірки лічильників води і не здійснює телефонних дзвінків. Шахраї можуть телефонувати від імені компанії, намагаючись заробити на фейковій перевірці.

Ця схема не є новою: ще в 2023 році "Київтеплоенерго" попереджало про схожу активність шахраїв. Тому мешканців Києва закликають не довіряти рекламним оголошенням, де пропонуються послуги перевірки лічильників від імені компаній.

Щоб уникнути шахрайства, рекомендується замовляти перевірку лічильників безпосередньо через офіційні канали "Київводоканалу" та "Київтеплоенерго" — на їхніх сайтах, через офіційні мобільні програми або за телефонними номерами.

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