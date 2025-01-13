Через те, що цього року лютий має 28 днів, загальний період становитиме 365 днів, тоді як у 2024 році він склав 366 днів.

Українське законодавство гарантує фінансову підтримку працівників у разі захворювання за умов офіційного працевлаштування.

Право на лікарняні регламентовано Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №1105. Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, а з шостого дня виплачує кошти Пенсійний фонд.

Серед ключових змін 2025 року — коригування тривалості розрахункового періоду. Через те, що цього року лютий має 28 днів, загальний період становитиме 365 днів, тоді як у 2024 році він склав 366 днів. Максимальна база розрахунку збільшилася з 15 до 20 мінімальних заробітних плат. Крім того, відповідно до закону №4015, з грудня 2024 року ставка військового збору зросла з 1,5% до 5%.

Розрахунок лікарняних залежить від розрахункового періоду. Якщо працівник працює рік, враховуються 12 місяців до початку хвороби. Для працівників зі стажем менше року беруться повні місяці трудових відносин, а для тих, в кого нема одного повного календарного місяця його трудових відносин — фактичний період роботи. У випадку якщо працівник захворів у перший робочий день, то розрахункового періоду не буде.

У 2025 році максимальна середньоденна виплата становить 3940 гривень, а для осіб зі стажем менше шести місяців — не більше 262,8 гривень.

Лікарняні нараховуються лише на основі електронного лікарняного. Виплати не відбудуться, якщо в документі зафіксовано порушення режиму, використано медичну довідку замість листка непрацездатності, або хвороба припала на відпустку без збереження зарплати, догляд за дитиною чи період припинення дії трудового договору через бойові дії.

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