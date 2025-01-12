Під час боїв вони зазнали втрат, а евакуація зірвалася, тому Дмитро залишився один на березі з важким переломом ноги.

За проявлений героїзм і відвагу під час оборони плацдарму, президент України нагородив Дмитра Корду "Хрестом бойових заслуг".

126-а окрема бригада територіальної оборони поділилася історією цього бійця, який провів 88 днів у Кринках на лівому березі Дніпра. Дмитро Корда описав ці події на сторінці бригади в Facebook.

Разом з побратимами він мав обороняти важливий плацдарм Сил оборони. Боець згадує, як іноді їм доводилося відбивати до 15 російських штурмів за день.

«Постійно були обстріли. Вони почалися, коли ми лиш підійшли човнами до берега. Земля горіла під ногами у буквальному сенсі. Перед нашим човном одразу щось вибухнуло, ми чудом залишилися живі. То, виявилося, було лише початком пекла. Ми змогли закріпитися і цілодобово відбивали атаки росіян», - каже боєць.

Лише через три місяці військовим вдалося покинути Кринки. Під час боїв вони зазнали втрат, а евакуація зірвалася, тому Дмитро залишився один на березі з важким переломом ноги. В такому стані він переплив річку Конку, а потім подолав пішки майже два кілометри.

«Течія в річці, хоч вона і вузенька, була просто скаженою. Я зайшов у одному місці, а вийшов на берег метрів за 200 від нього. Перепливав річку двічі - там між її рукавами є острівець. Потім ішов болотами, опираючись на палицю. Я до того детально вивчив мапу на Кропиві, запам’ятав усе, тож вона увесь час немов була перед очима. Мені знадобилося півтори доби, щоб дійти до наших позицій», — поділився боець.

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