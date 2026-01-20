Обмеження руху транспорту в Одесі залишаються актуальними й у 2026 році, що створює певні незручності для місцевих мешканців.

Обмеження руху транспорту в Одесі продовжили на одній із важливих ділянок, адже міська інфраструктура потребує постійного контролю та поступової модернізації, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі міської ради, Іванівський шляхопровід і надалі працює в умовах часткового обмеження руху транспорту в Одесі.

Як пояснили на сайті міськради, ускладнення курсування автівок ще триватиме довгий час, оскільки технічний стан шляхопроводу не дозволяє відновити повноціне курсування автотранспорту.

Влада ухвалила рішення продовжити чинні обмеження руху транспорту в Одесі ще на один рік, до 31 грудня 2026.

У пресслужбі міської ради пояснили, що таке рішення є вимушеним і ґрунтується на результатах експертної оцінки технічного стану споруди.

За висновками фахівців, Іванівський шляхопровід визнаний непридатним до повноцінної експлуатації без проведення масштабних відновлювальних робіт.

Нагадаємо, що труднощі з проїздом на цій ділянці діють уже кілька років. Ще з березня 2021 року на Іванівському шляхопроводі було змінено організацію проїзду, а також скориговано маршрути міських автобусів.

Такі заходи запровадили після того, як технічний стан конструкцій викликав серйозні застереження щодо безпеки водіїв і пішоходів.

У межах запроваджених заборон на вільне курсування даною ділянкою дороги, на шляхопроводі встановили спеціальні габаритні ворота, які фізично унеможливлюють проїзд великогабаритних транспортних засобів.

Також облаштовано захисні огорожі на окремих ділянках пішохідних проходів, аби мінімізувати ризики для людей. За інформацією міської ради, такі інженерні рішення дозволяють знизити навантаження на аварійні конструкції та запобігти подальшому погіршенню їхнього стану.

