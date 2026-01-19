Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області допомагає людям пережити зимовий період.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачає одноразові виплати для соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Програма охоплює дітей під опікою або піклуванням, маломобільних осіб у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах, дітей із малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб із інвалідністю першої групи та самотніх пенсіонерів.

Кожному українцю, який бере участь, нараховується 6,5 тисяч гривень, призначені виключно на ліки та необхідні зимові речі.

Подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" або безпосередньо в Пенсійному фонді. При особистому зверненні потрібно відвідати будь-яке відділення ПФУ, мати відкриту "Дія.Картку" або іншу карту зі спеціальним рахунком. Фахівці оформлять заявку та передадуть дані для нарахування виплати.

Варто також зауважити, що для дистанційного оформлення у застосунку потрібно зайти в розділ "Сервіси", обрати програму "Зимова підтримка", знайти відповідну послугу та підтвердити наявність "Дія.Картки". Цей носій виконує функцію цифрового банківського рахунку для державних виплат.

Щоб відкрити "Дія.Картку", необхідно у розділі "Послуги" обрати банк, підтвердити дані через "Підпис" і отримати реквізити рахунку.

Уряд підкреслює, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області допомагає людям пережити зимовий період із мінімальними витратами на ліки та необхідні речі.

Програма підтримки забезпечує соціально вразливих українських громадян ресурсами для комфортного проходження холодних місяців.

