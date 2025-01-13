Тіна Кароль викликала сміх шанувальників новим відео в TikTok, де у незвичному вигляді вона поділилася секретами підготовки до трьох концертів поспіль.

Тіна Кароль викликала сміх шанувальників новим роликом у TikTok, де вона з'явилася у простому одязі без сценічного образу.

У відео співачка перебуває у своїй гримерці, обговорюючи секрети виступів на трьох концертах поспіль.

На запитання, як вдається впоратися з таким навантаженням, Кароль відповіла, що секрет успіху — у дисципліні та увазі свого стану.

"Як до змагань можна поставитись. Тільки дисципліна. Як ти їси, як ти спиш. Але це не робиться за день. Це системне життя", - поділилася Тіна.

Потім вона зізналася, що концерти, особливо у Палаці Україна, даються їй тяжко як вокально, так і енергетично.

"Бує, що на сцені ловить судома. Але про це ніхто не бачить і ніколи не дізнається", — додала Кароль.

Наприкінці відео, помітивши, що вона перебуває у напівголому вигляді, Тіна вигукнула: "Боже, я гола. Ідіть звідси", перериваючи зйомку. Цей момент розсмішив шанувальників, які активно залишають схвальні коментарі під роликом.

Нещодавно Тіна Кароль запропонувала своїм шанувальникам поставити їй питання, що їх давно давно цікавили - одне з таких питань стосувалося її можливого політичного майбутнього.

39-річна співачка не оминула цієї теми, зберігши невелику інтригу. На запитання "Чи плануєте йти в політику? Нам потрібна жінка-президент", Тіна Кароль відповіла лаконічно, але відверто, не заперечивши, що такий варіант не виключає.

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