Українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про скандальну справу зіркового фотографа Олександра Ктіторчука, якого суд засудив до 12 років позбавлення волі, пов'язаної з неповнолітніми.

Єфросиніна, відома своєю активною громадянською позицією, вирішила публічно прокоментувати резонансний випадок у Instagram. Вона зазначила, що протягом багатьох років отримувала від жінок історії про домагання з боку викладачів, ректорів, фотографів та режисерів.

Ведуча наголосила на важливості громадського тиску у боротьбі за справедливість.

"Я завжди вірила у дієвість соціального резонансу. Це не означає, що я не довіряю поліції, судам чи прокуратурі, але наша судова система найчастіше корумпована і неефективна без уваги до справи з боку суспільства. Громадська увага здатна змусити органи працювати", - написала Маша.

За її словами, справа Ктиторчука стала прикладом того, що домогтися покарання винних можливо навіть за умов впливу та зв'язків обвинуваченого.

Єфросиніна звернула увагу на те, що, незважаючи на статус та зв'язки фотографа, його жертви змогли домогтися справедливого покарання.

"Цей випадок показує, що можна досягти справедливості за насильство, навіть коли кривдник багато років користувався своїм становищем. Я хочу наголосити на важливості цієї перемоги", - додала вона.

Олександра Ктіторчука, відомого своїми фотосесіями для Тіни Кароль, Олі Полякової, Потапа та Насті Каменських, а також інших українських зірок, було затримано поліцією у 2020 році у власній фотостудії. Слідство у справі тривало чотири роки.

Внаслідок судового процесу Ктіторчука було визнано винним за кількома статтями.

Останні новини України:

Бойфренд Лесі Нікітюк різко відповів на критику відпочинку у Буковелі.

The Hardkiss із Саніною потрапили у скандал, скасувавши концерт в Україні.

Горбунов виправдав Потапа за його втечу за кордон.