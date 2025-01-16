Що принесе гороскоп на одній карті Таро вашому знаку зодіаку читайте далі.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 17 січня, з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп по одній карті Таро для знака зодіаку на 17 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка пентаклів

Що ви робите краще, ніж будь-хто інший? Не бійтеся сяяти в цій галузі свого життя.

Ваш талант може стати джерелом сили, потенційного доходу або допомогти вам, коли вам це найбільше потрібно.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлов

Дитинство, минулі часи і радості, які ви зазнали в середині своєї юності, — все це теми, які виринають у вашій пам'яті, коли випадає Шістка Жезлов.

Перегляньте старі фотографії та віддайтеся спогадам. Дозвольте вашому розуму повернутися в грайливі часи, коли життя було простим.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Новини можуть прийти до вас, це може бути радісна звістка або повідомлення від одного з проханням відновити зв'язок.

Не відривайтеся від світу та не уникайте перевірки голосових повідомлень сьогодні.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сіль Жезлов

Так, ви креативні, Раку, навіть якщо ви не відчуваєте себе винахідливим, у вас приховані риси художника.

Купуйте набір для самостійного виготовлення або зайдіть у художній магазин, щоб озирнутися. Мистецтво може допомогти вам досліджувати ваші внутрішні почуття, то чому б не спробувати?

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Повішений

Коливання корисні, але не тоді, коли вони стають виправданням бездіяльності.

Ви чекаєте, тому що боїтеся наслідків, пов'язаних із вашим вибором? Вам потрібно продовжувати рухатися, Лео, інакше все буде вирішено за вас, тому що нічого не робити це теж рішення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Ієрофант

Правила не завжди погані, Діво. Необхідність слідувати за натовпом і за тим, як усе робилося, може виявитися прихованим благословенням.

Вам може не подобатися, як справи зараз, але працюйте з цим. Ніколи не знаєш, що станеться. Сила може бути у числі.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Четвірка Мечів

Час, проведений на самоті, корисний для душі, Терези, і якщо вам потрібно трохи часу для себе, так і скажіть. Вимкніть.

Вам не потрібно вибачатися за те, що ви недоступні. Коли починається день, ви самі вирішуєте, як заповнити час, і якщо вам це потрібно для себе, це ваш шлях.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: туз пентаклі

У тебе є другий шанс, Скорпіоне, і яка чудова можливість. Тебе запрошують почати все наново і відпустити геть усі свої тривоги та турботи.

Ви можете зробити все, що захочете. Ніщо не може перешкодити вашому успіху, якщо ви цього не дозволите.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Суперечки та конфлікти не просто незручні, вони є ознакою того, що ви переросли ситуацію, Стрілець.

Визнайте це та не намагайтеся триматися за минуле. Всесвіт натякає, що ваше майбутнє кличе вас. Так навіщо ж залишатися тут, коли на вас чекає щось набагато більше.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Шістка Жезлов

Ви знаходитесь у творчому режимі, Козеріг. Коли ви даєте життя чомусь, чи то мистецтво, лист, проект чи бізнес-план, ви щось вдихаєте у життя.

Хто знає? Можливо, це мета вашого життя або частина найвищого покликання.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Кубків

Водолії, ви не зможете довго уникати конфліктів.

Зрештою, вам доведеться справлятися із ситуацією. Тому замість того, щоб чекати, поки все стане ще гірше, займіться цим зараз.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сіль Кубков

Ваші почуття висвітлюють шлях, Риби. Сильні реакції допомагають зрозуміти, коли щось правильно або неправильно.

Не варто ігнорувати свої інстинкти, особливо, коли ви відчуваєте необхідність щось з ними зробити.

Подумайте про це добре, але не ігноруйте свої природні інстинкти.

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