Другий сезон "Венздей" знаменує собою поповнення великої фільмографії Леді Гагі.

За даними Variety, роль Леді Гаги у другому сезоні серіалу "Венздей " в даний час не розголошується.

Виробництво «намагалося отримати Гагу у шоу для більшої ролі» у надприродному детективному серіалі, «але зрештою це не спрацювало».

Дженна Ортега, яка відіграє головну роль гота з «Сімейки Аддамс», раніше розповіла виданню, що Netflix «був радий», якби Гага з'явилася в серіалі "Венздей" після того, як ремікс-версія її треку "Bloody Mary" стала вірусною. у культовій танцювальній сцені четвертого епізоду.

Другий сезон "Венздей" знаменує собою поповнення великої фільмографії Гаги, до якої входять «Мачете» (2013), «Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати» (2014), «Американська історія жахів: Готель» (2015), « Зірка народилася» (2018), «Дім Gucci» (2021) та «Джокер: Безумство для двох» (2024).

Наразі Гага готується до випуску свого сьомого студійного альбому, який має вийти у лютому. Його головний сингл, дарк-поп-гімн Disease, отримав широке визнання критиків і дебютував у першій десятці UK Singles Chart.

Крім того, Гага може похвалитися однією з найуспішніших пісень року - Die With A Smile, записаної за участю Бруно Марса.

Очікується, що другий сезон серіалу "Венздей" вийде 2025 року.

Серед акторів серіалу "Венздей" - Хантер Духан (Тайлер), Емма Майєрс (Енід), Джой Сандей (Б'янка), Джорджі Фармер (Аякс), Муса Мостафа (Юджин), Кетрін Зета-Джонс (Мортіша), Луїс Гусман (Гомес) ), Ісаак Ордонес. (Пагслі) та Луянда Унаті Льюїс-Ньяво (Річі).

Джерело: variety .

Читайте також:

Другий сезон «Уенздей»: Netflix завершив зйомки та назвав дату прем'єри.

Серіал "Притулок" 2 сезон: дата виходу серій та відгуки критиків.

Серіал "Сто років самотності": Netflix призначив дату прем'єри, з'явився трейлер.