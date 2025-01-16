Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Доманський лише одного разу з'явився у публічному просторі.

Андрій Доманський довгий час був однією з найпомітніших особ українського телебачення.

Його кар'єра розпочалася в Одесі, де він народився та здобув освіту інженера, а потім зробив різкий поворот у бік медіа. У 1992 році він розпочав роботу на одеській радіостанції "Просто радіо", а через десять років став обличчям популярних телепроектів на "Новому каналі", таких як "Підйом", "Інтуїція" та "Хто проти блондинок?".

Згодом Доманський перейшов на "1+1", де працював у проекті "Голос країни" разом із Катериною Осадчою. Пізніше його кар'єра була пов'язана із телеканалом "Інтер", відомим своєю проросійською редакційною політикою.

Саме там ведучий опинився у центрі скандалів. У 2018 році Доманський вів концерт до Дня Перемоги, під час якого пролунали заяви, які використовують проросійські кліше. Одне з них – про "фашистських злочинців" – викликало масове обурення суспільства та протести під стінами телеканалу.

У 2021 році Доманський опинився знову в центрі уваги, коли його оголосили ведучим "Слов'янського базару" – фестивалю, який проходить у Білорусі та фінансується Росією та режимом Лукашенка. Проте після резонансу він відмовився від участі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Доманський лише одного разу з'явився у публічному просторі – 20 квітня 2022 року він записав відеозвернення до волонтерів українською мовою. Однак публіка негативно сприйняла його жест, нагадавши про проросійські заяви у минулому.

Незабаром ведучий повністю зник із медіапростору. За словами журналіста Слави Дьоміна, Доманський переїхав до однієї з країн Балтії, скориставшись статусом багатодітного батька. Він закрив свої соціальні мережі, а останні відео на YouTube-каналі програми "Готуємо разом" за його участю були опубліковані майже рік тому.

Позиція шоумена за умов війни викликала неоднозначну реакцію. Багато хто вважає його звільнення з життя спробою уникнути відповідальності перед країною, яка колись зробила його зіркою.

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