Прокурор Львівської обласної прокуратури Юрій Макогон через суд домігся перерахунку своєї пенсії з 2019 року - в результаті, його пенсія буде становити 90% від заробітної плати прокурора.

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Львівський окружний адміністративний суд.

Спочатку Макогон отримав перерахунок пенсії через суд ще кілька років тому, і Пенсійний фонд виконав це рішення, однак перерахунок був проведений лише за період з 13 грудня 2019 року по 30 вересня 2020 року, оскільки точна дата перерахунку не була вказана в судовому рішенні. Протягом цього періоду пенсія складала 90% від заробітної плати без обмежень.

Після вересня 2020 року Макогону почали виплачувати пенсію з обмеженням. Як особі з інвалідністю ІІ групи, з 6 грудня 2022 року йому призначили пенсію в розмірі 20 930 грн, а з 1 березня 2024 року — 23 610 грн. Однак ця сума здалася йому недостатньою.

Згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду від 23 жовтня 2023 року, якщо в рішенні суду не вказана кінцева дата перерахунку пенсії, нарахування здійснюються до змін у законодавстві або умовах пенсійного забезпечення. Однак суд визнав обмеження пенсії незаконним і постановив, що з грудня 2022 року Пенсійний фонд має провести перерахунок пенсії та виплачувати 90% від заробітної плати без обмежень.

Пенсійний фонд зобов'язали здійснити перерахунок пенсії на підставі рішення Конституційного суду України та відповідно до законодавства, з урахуванням вже проведених виплат. У матеріалах справи вказано, що для розрахунку пенсії використовується сума грошового забезпечення Макогона у розмірі 58 240 грн. Якщо цей розмір буде врахований, його пенсія складатиме 52 416 грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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