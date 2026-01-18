Варто враховувати графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 19 по 25 січня, які охоплять частину регіону.

Графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 19 по 25 січня будуть діяти через планові роботи, проте обмеження охоплять лише частину регіону, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».

Фахівці «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла у Рівненській області на тиждень з 19 по 25 січня.

«Рівнеобленерго» буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання з 19.01.2026р. до 23.01.2026 в населеному пункті Грушвиця Перша. Час обмежень з 09:00 до 17:00. Знеструмлення будуть діяти за адресами:

Травнева - 59, 74, 62А

Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8, 7

20.01.2026 з 9 до 17 години будуть знеструмлені кілька населених пунктів:

Клевань вулиці:

Вербова — 1

Грибна — 7

Надії — 22, 26

Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6В, 7, 8, 8А, 9, ВОД

Пересопницька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8

м. Корець вулиці:

А. Гаврилюка — №

Д. Галицького — №

І. Богуна — №

Є. Коновальця — частково

Ринкова — частково

23.01.2026 з 9 до 17 години електропостачання буде повністю відключене в кількох населених пунктах:

Клевань вулиці:

Вербова — 1

Грибна — 7

Надії — 22, 26

Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6В, 7, 8, 8А, 9, ВОД

Пересопницька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8

Острожець по вулицям:

Берегова,

Коцюбинського,

Набережна,

Тиха,

Л. Українки,

Молодіжна,

Незалежності,

Сонячна,

Центральна

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

