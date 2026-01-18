Графіки відключення світла у Рівненській області на тиждень з 19 по 25 січня будуть діяти через планові роботи, проте обмеження охоплять лише частину регіону, пише Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».
Фахівці «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла у Рівненській області на тиждень з 19 по 25 січня.
«Рівнеобленерго» буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання з 19.01.2026р. до 23.01.2026 в населеному пункті Грушвиця Перша. Час обмежень з 09:00 до 17:00. Знеструмлення будуть діяти за адресами:
- Травнева - 59, 74, 62А
- Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8, 7
20.01.2026 з 9 до 17 години будуть знеструмлені кілька населених пунктів:
Клевань вулиці:
- Вербова — 1
- Грибна — 7
- Надії — 22, 26
- Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6В, 7, 8, 8А, 9, ВОД
- Пересопницька — 2, 8
- Тополева — 2, 6
- Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8
м. Корець вулиці:
- А. Гаврилюка — №
- Д. Галицького — №
- І. Богуна — №
- Є. Коновальця — частково
- Ринкова — частково
23.01.2026 з 9 до 17 години електропостачання буде повністю відключене в кількох населених пунктах:
Клевань вулиці:
- Вербова — 1
- Грибна — 7
- Надії — 22, 26
- Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6В, 7, 8, 8А, 9, ВОД
- Пересопницька — 2, 8
- Тополева — 2, 6
- Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8
Острожець по вулицям:
- Берегова,
- Коцюбинського,
- Набережна,
- Тиха,
- Л. Українки,
- Молодіжна,
- Незалежності,
- Сонячна,
- Центральна
«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.
