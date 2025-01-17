Співак Позитив (Олексій Завгородній) та танцівниця Юлія Сахневич стали батьками, повідомивши новину у соціальній мережі.

Подружжя радісно поділилося цією звісткою із шанувальниками через свої соціальні мережі. Інформацію про народження дочки поширив сам Позитив у Instagram, опублікувавши чорно-білі знімки, на яких він зображений із дружиною та новонародженою.

Артист повідомив, що вони назвали маля Марією, і привітав її з прибуттям у цей «божевільний світ». Проте точну дату народження дівчинки не було розкрито.

Привітання на адресу новоспечених батьків надійшли від багатьох знаменитостей. Серед тих, хто привітав Позитива та Юлію Сахневич, — хореограф Ілона Гвоздєва, режисер Алан Бадоєв, дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська, репер alyona alyona, ведучий Слава Дьомін, шоумен Анатолій Анатоліч та багато інших.

Не обійшлося і без коментаря колеги Позитиву та близької подруги – Наді Дорофєєвої, яка також підтримала і вибір імені дитини.

Про вагітність Юлії Сахневич стало відомо ще у листопаді минулого року, коли Позитив опублікував відео під свою пісню «Діаманті», на якому танцівниця була зображена з округлим животом.

Нагадаємо, що Позитив та Сахневич познайомилися та почали танцювати разом у сьомому сезоні шоу «Танці з зірками», після чого почали поширюватися чутки про їхній роман. Однак пара довгий час не підтверджувала цих чуток.

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