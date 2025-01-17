Знаменита українська актриса, зірка культового фільму "Тіні забутих предків" Лариса Кадочникова, яка опинилася в центрі скандалу через відмову виступати українською мовою, дала роз'яснення щодо свого рішення.

87-річна актриса зазначила у коментарі "Укрінформ", що все своє життя говорила російською мовою, проте після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну свідомо почала використовувати державну мову у професійній діяльності.

Незважаючи на це, у повсякденному житті їй поки що складно повністю перейти на українську.

"Я розгубилася. Так, у побуті і майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний театр Лесі Українки, моїх шанувальників, усю нашу країну. Я перейшла українською мовою на сцені і намагаюся, наскільки це можливо, спілкуватися на ньому у житті. сталося", - заявила Лариса Кадочникова

Скандал вибухнув 9 січня 2025 року під час вручення премії імені Сергія Параджанова, організованої Національною спілкою кінематографістів України.

Коли Кадочникова вийшла на сцену для промови, вона звернулася до присутніх російською мовою.

Один із журналістів, які були присутні на заході, попросив актрису перейти на українську мову, проте вона відмовилася.

Присутні у залі виявили розуміння, однак у соціальних мережах її вчинок викликав хвилю критики.

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