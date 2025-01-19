Щоденний гороскоп за картами Таро для всіх знаків зодіаку на 20 січня, використовуйте свою особисту силу.

До вашої уваги пропонується щоденний гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку з прогнозом на 20 січня.

Хоч це й звучить суперечливо, нумерологія цього дня радить не недооцінювати чинності помилки.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 20 січня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Суд, перевернутий

Просто зізнайтеся, що ви не знаєте.

Коли ви влипли в ситуацію і придушуєте удари, замість прикидатися, поки не досягнете успіху, зізнайтеся і скажіть, що ви вперлися в стіну. Ви людина, як і решта.

Навіть якщо вам хочеться показати себе з кращого боку, у недоліках теж є щось привабливе.

Тому, якщо ви покажете, що у вас теж є обмеження, люди не тільки захочуть вам допомогти, але й, можливо, їм буде цікаво дізнатися про вас ближче під час процесу.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Десятка Пентаклею

Ви не самотні.

Коли ви зайняті спробами знайти своє місце у світі, легко забути, що десь на задньому плані є хтось, хто вболіває за вас.

Можливо, у вас є батько або старший член сім'ї, який завжди був дуже милим і добрим, коли б ви його не бачили.

Ця людина підтримає вас, будь то для того, щоб дати вам підбадьорливе слово або тримати вас у своїх молитвах. Не забудьте дати їм знати, коли вони вам знадобляться.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Лицар Жезлов

Дозвольте собі подумати.

Заохочуйте нові ідеї. Коли ви проводите вільний час, уткнувшись у свій мобільний телефон і спостерігаючи за тим, як решта світу живе своїм життям, ви втрачаєте можливість насолоджуватися своїм власним.

Звичайно, ви розважаєтеся, але навіть якщо ви просто трохи відключитеся, щоб дозволити собі кілька хвилин ні про що не думати, через деякий час з вами може статися щось дивовижне.

Вам може бути свіжа ідея, яку ви хочете спробувати. Це може бути корисним для вас!

Рак (21 червня – 22 липня)

Пара пентаклів

Знайдіть баланс.

Ви зараз так зосереджені. Ви старанно працювали, щоб все зробити, але наприкінці дня все, що ви можете показати за свій час, це перелік того, що ви зробили.

А як щодо вас? Ви забули про себе у цьому процесі?

Замість поспішати весь день, обов'язково додайте себе на початок списку справ на завтра.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Дев'ятка Жезлов

Не кидайте цих охоронців.

Ви думаєте, що всі поводяться добре і піклуються один про одного, тому що ви самі так робите.

Однак трапляються випадки, коли люди можуть вас здивувати, і коли ви про це дізнаєтесь, це може бути прикро.

Вам може бути важко зрозуміти, чому хтось хоче скористатися вашою добротою, але якщо ви дійсно замислитеся, то зрозумієте, що подібні речі трапляються навіть із найкращими людьми.

Тож не варто ігнорувати той факт, що подібне може статися і з вами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Місяць

Будьте обережні і навіть трохи підозрілі.

Коли ви відчуваєте, що є щось, на що ви не можете вказати, і вам потрібно бути дуже обережним, тоді поставтеся з повагою до цієї емоції.

Вам не потрібно вдавати, що все гаразд і що ви взагалі не думаєте про щось негативне.

Прислухайтеся до своєї свідомості, і якщо комусь чи чомусь це не подобається, знайте, що це їхня проблема.

З минулого досвіду ви знаєте, що потрібно пам'ятати про свої межі.

Обов'язково встановіть та захистіть їх.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Шістка Меч

Закриття – це важко. І якраз, коли ви думаєте, що двері зачинилися, хтось приходить і засовує в неї палець ноги, перш ніж ви встигаєте піти.

Це може бути дуже неприємно, але що, якщо Всесвіт дає вам останню можливість попрощатися і дійсно мати це на увазі від щирого серця?

Можливо, це воскресіння потворної голови минулого насправді є для вас шансом ще раз сказати: «Це більше не я», з любов'ю зачинити двері і піти раз і назавжди.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Закохані, перевернуті

Це не чиясь вина. Іноді ви працюєте дуже старанно і намагаєтеся, щоб все вийшло, але нічого з того, що ви робите чи кажете, не пожвавить мертвих стосунків.

Це не те, чого ви хотіли або про що колись мріяли.

Можливо, ви відчуваєте муки заперечення і навіть запитуєте «а що, якщо?», але правда в тому, що ви переросли один одного, і це ознака того, що кінець вже близький.

На вас чекають найкращі часи, але вам доведеться звільнити місце, щоб це сталося.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Трійка Мечів

Ти довіряв, а хтось розбив тобі серце. Ти маєш побачити це таким, яке воно є. Справа не в тому, що ти був недостатньо гарний або не намагався щосили.

Існували кілька обставин, через які зберегти фасад було неможливо.

Були червоні прапори. Ви їх бачили, але ваш люблячий дух думав, що це просто ілюзії. Настав час визнати цю реальність.

Ви любили не ту людину або занадто довго перебували в поганій ситуації, але тепер ви виросли і можете відпустити це, не озираючись назад.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Верховна Жриця, Перевернута

Ти збентежений. Коли є секрети та речі, які від тебе приховані, як ти можеш знати?

У цій головоломці занадто багато частин, і тому вона зараз не має для вас сенсу.

Ви можете провести розслідування, але навіть якщо ви знайдете спосіб отримати більше інформації, це тільки завдасть вам більше болю.

Не турбуйтеся про спроби виявити брехню. Того, що ви знаєте зараз, достатньо, щоб ухвалити рішення, яке буде для вас найкращим.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Сімка Кубків

Світ – твоя устриця. На твоєму шляху стільки всього, але щоб бути щасливим, тобі потрібно впоратися зі своїм синдромом втраченої вигоди.

Вибравши щось одне, ви пропустите все інше, але вся краса в тому, що ви зможете зосередитися і по-справжньому насолодитися своїм досвідом.

У вас не буде так багато всього відбуватися. Ви почуватиметеся добре, коли нема про що турбуватися, крім однієї роботи або одних відносин.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Вісімка Жезлов

Пригальмування. Ти надто намагаєшся, і квапити події — не вихід. Тобі не потрібно мати все зараз.

Всесвіт так не працює. Ваші мрії не були готові до розігріву у мікрохвильовій печі.

Не можна просто взяти і вигадати ідею і припустити, що вона буде реалізована через деякий час.

Причина, через яку це займає так багато часу, полягає в тому, що кінцевий продукт має бути красивим.

Будьте терплячі, очікування того варте.

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