Жінка залишила в залі суду пакет з великою сумою грошей у доларах та пляшкою алкоголю.

На Одещині жінка намагалася передати хабар судді, однак вважала це просто «подарунком».

Про це пише видання "Судово-юридична газета".

Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Генерального прокурора з проханням розпочати розслідування інциденту, який стався в Одеському окружному адміністративному суді. Суддя Едуард Іванов повідомив про спробу втручання в правосуддя під час розгляду справи, що стосувалася оскарження рішення військово-лікарської комісії.

Інцидент стався у листопаді 2024 року. Жінка, незнайома судді, зайшла до зали судових засідань, де проводив слухання суддя Іванов. Вона поцікавилася про місцеперебування судді та уточнила, як просувається справа В’ячеслава Д., який оскаржував висновок військово-лікарської комісії. Пізніше вона залишила в залі суду пакет з великою сумою грошей у доларах та пляшкою алкоголю. Секретар суду відмовилася передати пакет, і жінка забрала його назад.

Суддя Іванов трактував цей випадок як спробу вплинути на результат судового процесу і негайно звернувся до правоохоронців, також заявивши про самовідвід. За фактом втручання в діяльність судді поліція порушила кримінальну справу за статтею 376 Кримінального кодексу, що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. На даний момент розслідування триває.

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