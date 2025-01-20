Сонячна пляма вже вдвічі більша за Землю, яка може створити сильний спалах, і геомагнітний шторм \.

Велика сонячна пляма повернулася "обличчям" до нашої Землі. Астросиноптики попереджають, що пляма може спричинити магнітну бурю.

Сонячну пляму 3961 називають однією з найбільших сонячних плям 25-го сонячного циклу.

Після кількох днів серйозного зростання сонячна пляма повернулася до Землі і має магнітне поле "бета-гамма-дельта", яке містить енергію для X-класу, повідомили вчені з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Можливо, незабаром відбудеться геоефективний вибух", - попередили астросиноптики.

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, 21 січня, не буде геомагнітного коливання "червоного" рівня.

Вчені British Geological Survey Geomagnetism зробили прогноз магнітних бур на 20-23 січня, і попередив, що швидкість сонячного вітру поки залишається досить високою через вплив корональної діри.

У наступні кілька днів вона знизиться, але є можливість незначної магнітної бурі.

Вчені прогнозують, що геомагнітна тиша очікується з 22 до 26 січня.

Важливо відзначити, що прогноз магнітних бур на кінець січня є орієнтовним і може змінюватись в залежності від сонячної активності.

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