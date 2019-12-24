Скандальний російський політик Володимир Жириновський зробив божевільний прогноз про майбутнє Російської Федерації

Скандально відомий депутат нелегітимної Державної думи Росії Володимир Жириновський часто робить дивні заяви про Україну, Європу та США.

Останні санкції, які ввели США для РФ викликали гнів одіозного політика і він вибухнув несамовитими заявами про майбутнє Америки. Як повідомляє Politeka.net, про це він написав на своїй особистій сторінці в мережі Twitter.

Жириновський пророкує «чергову поразку» Вашингтону. Він почав сміятися над тим, що США не зважилися бомбити Північну Корею, а також пішли з Сирії, не довівши військові дії до самого кінця. До всього іншого, Жириновський вважає, що Дональд Трамп останній президент США.

«Спроби Америки зірвати будівництво російських газопроводів обернеться черговою поразкою США. Вони не можуть виграти торговельну війну у Китая, злякалися бомбити Північну Корею, пішли з Сирії. Не виключаю, що Трамп — останній президент в історії США», - написав одіозний політик нелегітимної Державної думи Росії.



Також раніше повідомлялося, що скандально відомий депутат нелегітимною Державної думи Росії Жириновський опублікував у своєму Телеграм-каналі кілька архівних знімків на яких позували глави різних держав у компанії Адольфа Гітлера.

Як стверджує політик, ці фото нібито доводять, що Російська Федерація зовсім непричетна до змін подій Другої світової війни.