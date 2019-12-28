Пропагандисти в гостях у Ольги Скабєєвої влаштували скандал на рівному місці

На російському ТБ пропагандисти Кремля влаштували розбірки через Україну і її протидію російській агресії

Два пропагандиста влаштували баталії під час прямого ефіру програми "60 хвилин", яку ведуть незмінні телеведучі і затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Один з пропагандистів намагався висловлювати проросійські ідею, а інший проукраїнські позиції, але все одно чоловік зривався на імперські заяви.

Російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов почав образливо марити, що американці нібито використовують українців, щоб заразити "велику" Росію

"Я думаю, що – сьогоднішня Україна – це держава-вірус. І рівно в такому жанрі, в такому вигляді вона і потрібна американцям, взагалі Заходу. Вони чомусь вважають, що через цей вірус будуть заражати нас – велику Росію", - заявив несамовитий пропагандист.

Крім того, він замарив тим, що "вірус" на росіян не діє, адже у них імунітет. За його прогнозами, Захід нібито зрозуміє, що їм цей вірус самим небезпечний.

"А ви продовжуєте жити в ілюзії, що ось ці ваші русофобські настрої комусь потрібні", – заявив пропагандист.

Йому відразу ж намагався щось сказати український експерт Гордій Бєлов, який постійно їздить по російським ефірів. Проте всі його висловлювання вийшли надто непереконливими.

Адже він раптово почав підтримувати традиційний міф про один народ з росіянами.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського







