Президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано привернув увагу журналістів

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як відомо, днями в Мінську відбувся Віденський бал, участь в якому взяв і президент країни Олександр Лукашенко.

На заході також були присутні топ-політики і чиновники Білорусі, а також дебютанти, які яскраво проявили себе у навчанні, спорті та інших сферах.

Але в цей вечір вся увага була сконцентрована на Олександра Лукашенка, який з'явився на Віденський бал з привабливою брюнеткою.

На опублікованому в мережі відео можна побачити, як президент Білорусі веде дівчину за руку в центр залу, після чого обіймає її за талію і починає кружляти в танці.

Місцеві ЗМІ стверджують, що привабливою брюнеткою виявилася 31-річна Поліна Шуба. У 2008 році вона потрапила у фінал конкурсу краси "Міс Білорусь", а на даний момент красуня працює ведучою на телеканалі "Білорусь 1".

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін підготував Олександру Лукашенко пастку. За словами історика Сергія Климовського, лідер Кремля хоче позбутися свого колеги.

«З усіх схем позбавлення від незговірливого «бацьки» Лукашенка, – Новий рік наближається, а нового союзного договору немає, – явно зупинили свій вибір на так званому «румунською сценарії» з Чаушеску, як обіцяє дати результат», - пояснив свою точку зору історик.

Климовський також додав, що суть цього сценарію полягає в організації масового повстання в Білорусі. У той же час, раніше Росія трохи перестаралася, коли залякувала білорусів «піднімають голову білоруськими нацистами», і попереджала, що «буде як в Україні», зазначає історик.

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