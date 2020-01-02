У катастрофі гелікоптера з військовими і Главою Генштабу на Тайвані спливли нові подробиці

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і окремі міжнародні новинні ресурси. Опубліковані перші кадри з місця катастрофи військового вертольота Black Hawk, що належав Міністерству національної оборони країни.

Як відомо, в результаті авіакатастрофи загинули 8 людей, в тому числі і голова Генерального штабу генерал-полковник Шень Імін. Всього на борту перебувало 13 осіб.

Кадри з місця – жахають: військова машина перетворилася на зім'яту купу металобрухту, все у багні, доступ до місця аварії ускладнений особливостями місцевого ландшафту і погодними умовами, на місці працюють оперативники.

Причини аварії поки не називаються.

Video: Eight killed in military helicopter crash in Taiwan



more: https://t.co/SQqZWBRCIy pic.twitter.com/4oVbh0rQO4 — CGTN (@CGTNOfficial) January 2, 2020

Повітряне судно Міноборони Тайваню прямувало з новорічною місією на північний схід тайванського острова Илань. Він зазнав аварії на північ від місця призначення в районі гори Улай.

Раніше ми повідомляли про те, що літак з людьми впав біля супермаркету. НП сталася в містечку Лафайетте, штат Луїзіана, де легкомоторное повітряне судно впало біля місцевого продуктового магазину.

«Легковик зазнав аварії за супермаркетом. На борту перебували близько шести осіб», - йдеться в повідомленні місцевих оперативників.

За попередньою інформацією рятувальників і медиків регіону, в результаті аварії загинуло п'ять осіб. Відомо, що літак впав, відлетівши 1,5 км від аеропорту. На місці трагедії зруйнована місцева парковка, сам літак перетворився в згорілу купу металобрухту.

Також ми розповідали про авіакатастрофі, яка сталася на півдні Туреччини. У провінції Анталія раптово звалився навчальний літак.

Повітряне судно впало у районі Манавгат, який знаходиться недалеко від курортного міста Сіде. Інформація про причини катастрофи і долю пілотів на даний момент не повідомляється. Однак, місцеві ЗМІ повідомляють, що за попередньою інформацією, пілот живий.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився на ліхтар.