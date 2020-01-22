Лякаючі фейки про нібито розправи за російську мову в Україні з'явилися в РФ тільки для того, щоб виправдати свою агресію по-відношенню до нашої країни

Як повідомляє Politeka.net, така заява пролунала від українського журналіста Романа Цимбалюка в інтерв'ю проекту M. News World (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, в РФ пропагандисти знову розкручують тему з мовою, заявляючи, що російськомовних нібито до стовпа прибивають. Журналіст розвінчав цей міф, зазначивши, що це марення, адже кількість російськомовних в Києві, Львові, Донецьку і Харкові жодним чином не змінилося.

До всього іншого, журналіст нагадав, що російськомовних людей можна знайти в усьому світі, але прикривати власні імперські амбіції ними Російська Федерація вирішила за рахунок України.

"Чому у Львові не захищають, в Празі, в США? Вони, може бути, там теж страждають. Адже иам російська мова теж не визнана державною. І таких питань "чому" дуже багато. І коли ми будемо в цьому розбиратися, то зрозуміємо, що справа не в мові, а в російській агресивній зовнішній політиці і російський інтерес", – прямо заявив Цимбалюк.

Він також висловив думку, що РФ переслідує лише одну мету, і інтерес в Україні, і це не захист російськомовних, а знищення нашої країни, як незалежної держави.

Також інтерес Володимира Путіна полягає в тому, щоб створити на території України, якісь суб'єкти, які будуть у всьому підкорятися Російській Федерації, також, як Кремлю підпорядковуються керівники Рязанської і Орловської областей.