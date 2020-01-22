Еммануель Макрон в'язався у суперечку з поліцією після прибуття в Ізраїль

Президент Франції, як і багато інших світових лідерів, в тому числі і Володимир Зеленський, прибув в Ізраїль на форум пам'яті жертв Голокосту. Судячи з усього, його візит до Єрусалиму не задався з самого початку.

Так, у середу, 22 січня, в мережі з'явилося відео, на якому зображений конфлікт французького президента з місцевою поліцією (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Як з'ясувалося, правоохоронці спробували піти за Макроном в Базиліку Святої Анни, проте президенту це не сподобалося.

Макрон почав кричати, на поліцейських, які забезпечують його безпеку, через те, що вони спробували порушити через нього правила.

«Мені не подобається, виходьте! Ідіть звідси, я сказав!», - кричав президент англійською мовою.

Судячи з усього, мова йшла про правила відвідування базиліки.

«У нас була чудова прогулянка, ви робите чудову роботу в місті, я ціную це. Будь ласка, поважайте правила, які існують століттями, вони не зміняться через мене! Так що все, будь ласка, поважайте правила», - заявив Макрон в кінці і увійшов всередину.

Зазначимо, що цей інцидент сильно нагадує історію з Володимиром Зеленським, який вигнав з брифінгу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка за те, що той був засуджений за розбій.

Тоді український президент відзначився фразою, яка пізніше стала справжнім мемом: «Вийди звідси, розбійник!».

Раніше ми писали про те, що в питанні врегулювання війни на Донбасі канцлер Німеччини Ангела Меркель нібито стала на бік президента РФ Володимира Путіна. Таку думку озвучив російський політичний аналітик Андрій Піонтковський.

За його словами, глава Франції Еммануель Макрон остаточно прийняв сторону Кремля. А у випадку з Меркель, то вона після зустрічі з Путіним у Москві постійно кивала з усіх питань, які стосуються України.

Піонтковський заявив, що такою поведінкою Меркель демонструє, що остаточно перейшла на ту сторону, де знаходиться Макрон.

Нагадаємо, Путін націлився на знищення головного ворога РФ, Макрон підтримав ідею.

Як повідомляла Politeka, Зеленський залишився без союзників перед "нормандською" зустріччю: "один проти трьох".

Також Politeka писала, що з'явився чоловік, здатний знищити Путіна: "Меркель ледве вижила".