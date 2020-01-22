Эммануэль Макрон устроил словесную перепалку с полицией по прибытии в Израиль

Президент Франции, как и многие другие мировые лидеры, в том числе и Владимир Зеленский, прибыл в Израиль на форум памяти жертв Холокоста. Судя по всему, его визит в Иерусалим не задался с самого начала.

Так, в среду, 22 января, в сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт французского президента с местной полицией (чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу вниз).

Как выяснилось, правоохранители попытались последовать за Макроном в Базилику Святой Анны, однако президенту это не понравилось.

Макрон начал кричать на обеспечивающих его безопасность полицейских из-за того, что они попытались нарушить из-за него правила.

«Мне не нравится, выходите! Идите отсюда, я сказал!», - кричал президент на английском языке.

Судя по всему, речь шла о правилах посещения базилики.

«У нас была прекрасная прогулка, вы делаете отличную работу в городе, я ценю это. Пожалуйста, уважайте правила, которые существуют веками, они не изменятся из-за меня! Так что все, пожалуйста, уважайте правила», - заявил Макрон в конце и вошел внутрь.

Отметим, что этот инцидент сильно напоминает историю с Владимиром Зеленским, который выгнал с брифинга секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка за то, что тот был осужден за разбой.

Тогда украинский президент отметился фразой, которая позже стала настоящим мемом: «Выйди отсюда, разбойник!».

Ранее мы писали о том, что в вопросе урегулирования войны на Донбассе канцлер Германии Ангела Меркель якобы стала на сторону президента РФ Владимира Путина. Такое мнение озвучил российский политический аналитик Андрей Пионтковский.

По его словам, глава Франции Эммануэль Макрон окончательно принял сторону Кремля. А в случае с Меркель, то она после встречи с Путиным в Москве постоянно кивала по всем вопросам, которые касаются Украины.

Пионтковский заявил, что таким поведением Меркель демонстрирует, что окончательно перешла на ту сторону, где находится Макрон.

Напомним, Путин нацелился на уничтожение главного врага РФ, Макрон поддержал идею.

Как сообщала Politeka, Зеленский остался без союзников перед "нормандской" встречей: "один против троих".

Также Politeka писала, что появился человек, способный уничтожить Путина: "Меркель еле выжила".