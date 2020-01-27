З'явилися перші кадри після падіння збитого літака в Афганістані

На кадрах можна побачити частини літака, які ще димлять. Трупів не видно, тільки обгорілий лайнер і ще одного невідомого людини. Частини літака лежать на землі, вкритій снігом. Відзначено, що літак може належати ВПС США. Про це пише Politeka.

Раніше ми писали, що сьогодні, 27 січня, стало відомо про аварію пасажирського літака в Афганістані.

За інформацією ряду ЗМІ, літак впав на території, яка знаходиться під контролем загону руху «Талібан» в афганській провінції Газні (у віддаленому районі).

Зазначимо, літак належить авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines" і виконував рейс з аеропорту Кабула в Герат.

За попередніми даними, відомо, що на борту перебували 110 осіб.

На місце події вирушив фахівці і спецназ. Іноземні ЗМІ повідомляють, що першими прибули на місце аварії бойовики "Талібану", які намагалися ліквідувати пожежу.

В цей час представник авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines" спростував, що їх лайнер впав у провінції Газні. Про це розповіло агенство "Аріана ньюз".

Повідомлялось, що 8 січня в Ірані розбився літак “Міжнародних українських авіаліній”. Ми зібрали всю відому інформацію і новини про авіакатастрофу в Тегерані.

Boeing 737-NG авіакомпанії “МАУ” вилетів згідно рейсу PS 752 з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в 6:12 ранку за місцевим часом і попрямував в аеропорт Борисполя.

Літак піднявся на 2240 метрів, розігнався до 275 вузлів і продовжував набирати висоту. За даними служби спостереження за літаками FlightRadar24, через дві хвилини авіалайнер пропав з радарів. А через вісім хвилин після зльоту - розбився біля Паранда, що в 60 кілометрах на південний захід від столиці Ірану.

Нагадаємо, Іран раптово відмовився видавати чорні ящики Україні

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