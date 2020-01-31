Невідомі на позашляховику прорвалися до резиденції президента США Дональда Трампа у Флориді

НП сталася в США в п'ятницю, 31 січня (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Там дві людини на машині прорвалися на територію резиденції Трампа в Мар-а-Лаго незадовго до того, як сам президент повинен був приїхати туди з візитом.

Чорний позашляховик промчав через охоронний пункт в напрямку головного входу в резиденцію. Для того, щоб зупинити порушників, правоохоронці відкрили вогонь по машині. В погоню були направлені автомобілі і вертоліт.

Незабаром машину вдалося зупинити. За даними поліції, вони затримали двох порушників. У ФБР повідомили, що стежать за ситуацією.

Відзначається, що сам Дональд Трамп повинен прибути в свою резиденцію через кілька годин.

У мережі з'явилися фото та відео з місця події у Флориді. На них можна помітити, що місцева поліція оперативно відреагувала на інцидент.

Зазначимо, раніше ми повідомляли про те, що оточення президента Володимира Зеленського було приголомшене рішенням Дональда Трампа заморозити військову допомогу Україні. Про це в інтерв'ю журналістам розповів екс-голова РНБО Олександр Данилюк.

За його словами, команду глави держави також здивувало вимогу лідера Білого дому погодитися на розслідування, що стосується справи про його імпічмент.

Як стверджує Олександр Данилюк, Україна і США намагалися сформувати дорожню карту співпраці. Серед безлічі питань у ній, зокрема, розглядалися пропозиції експорту американського газу.

Сам Данилюк активно співпрацював з екс-радником Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джоном Болтоном над створенням офіційних рамок для американсько-українських відносин.

Колишній голова РНБО звинуватив США в зриві офіційних переговорів 10 липня: в той час, як сторони повинні були говорити про дорожній карті, раптово "постало питання про розслідування у справі про імпічмент лідера Білого дому Дональда Трампа.

"Посол США в ЄС Гордон Сондленд несподівано згадав про вимоги Трампа до Зеленському погодитися на розслідування Байдена. Після втручання Сондленда в розмову Болтон закінчив офіційну зустріч", – поділився спогадами Данилюк.

Він також заявив, що дізнавшись про замороження військової допомоги США, команду Володимира Зеленського охопила паніка, оскільки український президент був переконаний, що це просто помилка.

Нагадаємо, зрив переговорів США і України: що Трамп зажадав від Зеленського.

Як повідомляла Politeka, військову базу США розгромили ракетами в Іраку, десятки постраждалих: що приховують у Трампа.

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