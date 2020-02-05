В Туреччині зійшла одна лавина, а через деякий час друга, що стало причиною загибелі вже 38 осіб

Перша лавина накрила дорогу приїхали рятувальники почали діставати похованих людей під снігом. Через кілька годин на місце рятувальних робіт зійшла ще одна лавина. На поточний момент відомо про 38 загиблих і 53 постраждалих людей. Подія трапилася в турецькій провінції Ван. Про це пише Politeka з посиланням на численні західні ЗМІ і повідомлення в Твіттері.

Avalanche Disaster at least 33 rescue workers reported dead and 53 injured after they were buried under a second avalanche in #Bahcesaray eastern #Turkey. 5 dead in first avalanche incident. Local media reports pic.twitter.com/iBCohv7yIK — NIN 24x7 (@NIN24x7News) February 5, 2020

Раніше ми повідомляли, що як мінімум тринадцять людей загинули, десятки рятувальників зникли безвісти після декількох ударів снігових лавин на сході Туреччини.

У той час як на місці розгорнулася масштабна рятувальна операція з пошуку зниклих без вести, друга зійшла лавина. Десятки турецьких рятувальників виявилися накриті сніговою стихією, вісім людей загинули.

Перша лавина зійшла на автомобільну дорогу Ван - Бахчесарай і поховала під собою мікроавтобус і снігоприбиральний вантажівка. В результаті цієї трагедії під завалами опинилися 50 осіб, з яких 25 вдалося врятувати, загинули 5 осіб.

З'явилася інформація, що водій снігоприбиральної машини просидів у сніговому полоні майже півгодини, перш ніж йому вдалося розбити вікно і вибратися назовні.

Повідомлялося,ч то під час спуску з гори у Високих Татрах загинули 67-річний інструктор Володимир Михалко і 30-річна Ірина Скрилева.

Володимир Дмитрович понад 30 років працював інструктором і очолював групи альпіністів у походах. Він працював на заводі «Арсенал», але гори були любов'ю всього його життя.

За словами альпініста Єгора Папышева, Михалко був справжнім майстром своєї справи. Він познайомився з інструктором в 2005 році в альпіністському таборі Безенги в гірському масиві Центрального Кавказу.

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