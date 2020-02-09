У Кремлі все не заспокояться

Росія планує залучити до 10 млн населення з суміжних країн за рахунок спрощення отримання громадянства

Про це пише "Коммерсантъ"

У Росії хочуть істотно полегшити отримання громадянства іноземцями. Відповідний законопроект може бути внесений на розгляд Держдуми вже в лютому.

Джерела видання у владі повідомляють, що змінами до закону "Про громадянство РФ" дозволять отримувати російське громадянство без відмови від уже наявного іншого громадянства. Раніше це було обов'язковою умовою.

У березні 2019 року реалізації політики Кремля в міграційній сфері була створена група, куди входять представники різних відомств, а також депутати.

"Перед нею стоїть завдання залучити Росію як можна більше нових громадян — від 5 млн до 10 млн. Вирішують її через зміну міграційних режимів і реформування інституту громадянства", - пише видання.

Влада РФ при цьому заявляють, що вже навесні питання може бути вирішене. «Ми хочемо у весняну сесію це питання закрити, щоб всі бажаючі могли стати громадянами Росії. А відповідно, що Росія буде робити? Вона буде своїх громадян захищати»,— заявив віце-спікер нижньої палати Петро Толстой.

Варто також відзначити, що в РФ не приховують, що основними "цілями" для нового закону стануть країни бышего СРСР. Зокрема, в РФ планують спростити процедури отримання громадянства жителям України, Молдови, Казахстану і Білорусії.

«Це наші сусіди, і число мешканців цих держав, які бажають отримати російське громадянство, постійно зростає», - заявила Начальник головного управління МВС РФ з питань міграції Валентина Казакова.

Верховна Рада розгляне законопроект президента Володимира Зеленського, який змінює правила отримання українського громадянства. В науково-експертному управлінні парламенту попереджають, що цей документ "узаконює подвійне громадянство", що суперечить Конституції, але чого так чекає українська діаспора

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