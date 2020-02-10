Китайська коронавірус обійдеться глобальній економіці в 280 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року

Такий удар по світовій економіці буде першим за останні 11 років, адже безперервне зростання ВВП тривав з 2009 року або 43 кварталу. Про це повідомляють експерти Capital Economics, передає ЕП.

"згідно з нашими прогнозами, вперше з 2009 року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - заявив економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Також фахівець додає, що зупинять епідемію, а час, що залишився, світова економіка надолужить втрачене виробництво. В середині 2021 року ВВП достингет того рівня, на якому він і був би, якщо б не прийшла епідемія.

Найбільше постраждають країни, що розвиваються, Азії, так як туристи з Китаю перестануть їздити, а також відсутність глобальних ланцюжків постачань з-за зупинки роботи китайських підприємств дадуть про себе знати.

Серед розвинених економік найбільше постраждає Австралія. Її ВВП дуже сильно залежить від припливу китайських туристів і експорту в КНР.

Раніше ми повідомляли, що евакуйованих українців з китайської провінції Хубей, яка знаходиться в епіцентрі поширення епідемії коронавірус, відправлять на карантин на два тижні в санаторій під Києвом.

Про це на брифінгу повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я’я України Ігор Кузин.

«В даний час Міністерством охорони здоров'я запропоновано дві локації, які опрацьовуються. Це не установи охорони здоров'я, заклади санаторно-курортного типу. І після того, як буде вивчена можливість переобладнання цих закладів у тимчасовий обсерваторій, буде визначено фінальну локацію», — говорить Ігор Кузин.

Нагадаємо, в київському університеті студенту з Китаю стало погано, почалася термінова евакуація

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