Скандальний російський депутат Володимир Жириновський сказав відверту дурість про Схід України, чим сильно розлютив місцевих сепаратистів



Як повідомляє Politeka.net, на скандал звернув увагу на своїй особистій сторінці в Twitter відомий блогер Necro Mancer.

Так, стало відомо, що затятий ненависник України Жириновський вирішив підтримати "Л/ДНР" і осоромився.

"Важко повірити, щоб населення Донбасу та Луганська погодився повернутися в склад України після сотень тисяч смертей", - написав у соцмережі одіозний політик РФ.

Сепаратисти розлютилися через пост Жириновського. І не через те, що влада РФ почала старанно уникати назв "ДНР" і "ЛНР", вони просто зробили вигляд, що цього не помітили. Їх просто обурило, що Жириновський і інші росіяни практично нічого не знають про "республіки", про які стільки говорять.

"Так коли ви, бл**ь, вже вивчете? Немає такого "Донбас і Луганськ". Є Донецьк і Луганськ. Це і є Донбас", - обурився користувач мережі під ніком Олексій Товстий.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський депутат Володимир Жириновський "знайшов вирішення усіх глобальних проблем.

Так, під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1", він вирішив переробити світ і повернути кордону СРСР. Несамовитий політик заявив, що кардинальне вирішення всіх проблем полягає в переділі світу, а також у зміні меж і фінансової системи.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.