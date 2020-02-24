Піщана буря накрила іспанські Канарські острови, де знаходяться тисячі туристів на відпочинку

На островах скасували польоти літаків. Тисячі людей зібралися в аеропортах. Через деякий іспанська авіакомпанія повідомила, що відновлені польоти, крім в міжнародному аеропорту Тенеріфе-Південний. Уряд попросив місцевих жителів не виходити з дому і не їздити нікуди час не їздити. Про це повідомляє BBC.

В неділю все було відкладено 822 рейсу в аеропортах. Також є великий шанс пожеж на островах. З одного острова довелося евакуювати людей, так як поки літаки не можуть літати, гасити їх буде нічим.

Раніше ми повідомляли, що тисячі медуз викинуті на узбережжі Криму.

В селищі Мисове, що знаходиться в Ленінському районі, тисячі медуз були викинуті на берег. Це великі аурелії і корнероты, які жалять людей під час туристичного сезону.

На поточний момент узбережжі Азовського моря пустельне, тому ніхто не прибирає медуз. Користувачі в соціальних мережах відзначають, що загибель морських мешканців пов'язана з сильним штормом, що прийшов а Крим минулого тижня.

Повідомлялося, що в результаті сильних злив у Франції загинули двоє, ще один чоловік зник безслідно.

Перше тіло було знайдено в селі Ле-Мюи, що на Середземноморському узбережжі, недалеко від місця, де 23 листопада перекинулася рятувальний човен з трьома пожежними і трьома цивільними особами на борту. З тих пір один з цивільних пропав без вісті. У префектурі не уточнили, чоловік це був чи жінка.

"загинули Дві людини, ще один зник безвісти на півдні Франції, де рясні зливи викликали великі повені, вода тільки зараз починає відступати", – заявили місцеві чиновники.

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