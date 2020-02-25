Володимир Путін може поплатитися за втручання Росії в американські вибори

Про це пише Axios.

Повідомляється, що в Сенаті запропонували ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна.

З відповідною ініціативою виступили сенатори від Демократичної партії США Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Менендес і сенатор Шеррод Браун.

Впливові сенатори звернулися з вимогою до Державного департаменту через втручання Росії в американські вибори президента.

Більш того, сенатори від Демократичної партії США звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів Стівена Мнучіна.

"Ми закликаємо вас негайно і обов'язково ввести санкції проти уряду Російської Федерації, будь-яких російських суб'єктів, які вважаються відповідальними за таке втручання, а також тих, хто діє від їх імені або надає матеріальну або фінансову підтримку цим зусиллям втручання у вибори", - гооворится у зверненні.

Раніше ми розповідали про те, що Путін заговорив про об'єднання з Україною і отримав потужного ляпасу. Лідер Кремля висловив думку, що Україна і Росія "єдиний народ", який може стати «глобальним конкурентом для Європи», але у Володимира Зеленського оцінили реальний стан речей і відповіли на геополітичні «теорії» глави Кремля.

Так в Офісі президента Володимира Зеленського відповіли на висловлювання президента РФ Володимира Путіна про українсько-російських відносинах і їх можливих подальших перспективах:

«Ці стосунки повинні бути засновані на відносинах людей, які живуть, працюють, створюють і прагнуть до миру по обидві сторони кордону», - йдеться в заяві. Нагадаємо, Путін висловився на предмет економічного, соціального і, зрозуміло, геополітичного потенціалу, наявних «спільних точок дотику» України і РФ, країни, на думку глави Кремля могли б стати «глобальним конкурентом для Європи».

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна: "Все вже в гов...".

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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