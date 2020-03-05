П'ять російських військових постраждали при вибуху у військовій частині під Печенгой Мурманської області

У прес-службі Північного флоту підтвердили, що п'ятеро військовослужбовців-контрактників отримали незначні травми .

Вибух стався під час планових занять з бойової підготовки з-за «грубого порушення вимог безпеки». У Північному флоті відзначили, що в результаті цього спрацював малопотужний імітаційний заряд типу «вибухпакет».

Як повідомив Telegram-канал 112, при відпрацюванні ведення бойових дій за допомогою безпілотних апаратів сталася НП. Оператор втратив керування і один з коптеров звалився на землю. Прикріплена до нього імітаційна бомба вибухнула.

що Знаходяться поруч контрактники отримали осколкові і вибухові поранення. Попередньо, троє з них - у важкому стані. Зараз постраждалих негайно перевозять у військовий госпіталь Сєвєроморська.

Агентство «СеверПост» підтвердило з посиланням на свої джерела, що в селище вертольотом відправили лікарів з окружного госпіталю.

Міноборони Росії жодних офіційних коментарів не дає.

Печенга — селище поблизу російськи-норвезького кордону. У ньому дислокується 200-а окрема мотострілецька бригада Північного Флоту.

Раніше повідомлялося, що в окупованому українському Криму почалися масштабні навчання російської військової авіації.

У Чорноморському флоті РФ розповіли, що літаки відпрацьовують нанесення ракетних і бомбових ударів.

Представники окупантів відзначили, що екіпажі літаків морської авіації і ППО Чорноморського флоту проводять планове навчання по веденню бойових дій з нанесенням ударів по наземним і морським цілям.

Крім того, зазначили, що завершальним етапом льотно-тактичного навчання стане нанесення ракетного і бомбового удару по десантного загону кораблів умовного противника.

Всього в маневрах задіяно близько 15 літаків, зокрема винищувачів Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і літаки-розвідники Су-24МР, які відпрацювали спільне пілотування в парах і ланках, а також провели спільне тренування з кораблями.

Нагадаємо, Кремль підготував РФ до нових бойових дій

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