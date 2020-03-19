Легендарний російський рок-музикант Борис Гребенщиков дав невтішний прогноз щодо майбутнього Росії

Так, в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ, лідер "Акваріума" погодився з тезою журналіста про те, що в Росії "Середньовіччя не скінчилося".

Крім того, він додав, що в Російській Федерації ніколи не буде справедливих правителів і нічого не зміниться.

"Вона (Росія. - прим. ред.) завжди була така. Вона завжди такою буде. Потрібно просто поставити хрест на надії. Росія ніколи не буде іншою. Але Росія прекрасна така, яка є! Прийміть це як даність: у нас ніколи не буде справедливих хороших чесних благородних правителів. Їх не буде. Але хто сказав, що правителі обов'язково повинні бути хорошими?" - задався питанням музикант.

За його словами, мало кому з росіян подобається те, що зараз відбувається в Росії. Але всі знають, що "цвіль", яка сидить нагорі може зіпсувати життя будь-кого, кому захоче.

"При цьому всім зрозуміло, всі розуміють, що десь нагорі цвіль вся сидить – але це нікого не хвилює. Тому що вони – ці нагорі – не контролюють процес життя, цвіль може серйозно обмежити права і зіпсувати життя якимось окремим людям, але всім людям її зіпсувати складно. Можна, звичайно: Сталін, як відомо, намагався", - пояснив він, розповідаючи про Путіна.

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