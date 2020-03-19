Легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков дал неутешительный прогноз по поводу будущего России

Так, в одном из интервью для российских СМИ, лидер "Аквариума" согласился с тезисом журналиста о том, что в России "Средневековье не кончилось".

Кроме того, он добавил, что в Российской Федерации никогда не будет справедливых правителей и ничего не изменится.

"Она (Россия. - прим. ред.) всегда была такая. Она всегда такой будет. Нужно просто поставить крест на надежде. Россия никогда не будет другой. Но Россия прекрасна такая, какая есть! Примите это как данность: у нас никогда не будет справедливых хороших честных благородных правителей. Их не будет. Но кто сказал, что правители обязательно должны быть хорошими?" - задался вопросом музыкант.

По его словам, мало кому из россиян нравится то, что сейчас происходит в России. Но все знают, что "плесень", которая сидит наверху может подпортить жизнь любому, кому захочет.

"При этом всем ясно, все понимают, что где-то наверху плесень вся сидит – но это никого не волнует. Потому что они – эти наверху – не контролируют процесс жизни, плесень может серьезно ущемить права и испортить жизнь каким-то отдельным людям, но всем людям ее испортить сложно. Можно, конечно: Сталин, как известно, пытался", - пояснил он, рассказывая о Путине.

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