Музикант і засновник гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков зробив яскраве заяву про РФ
Під час початку збройної агресії Росії проти України в 2014 році Гребенщиков закликав владу припинити обманювати народ і не намагатися увійти в історію за рахунок людських смертей. Тоді ж музикант записав антивоєнну пісню "Кохання під час війни".
Не так давно він заявив, що нинішня політична ситуація в Росії набагато гірша, ніж була в роки СРСР.
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Музикант заявив, що політична ситуація в Росії не просто повернулася до часів Радянського Союзу, а знаходиться набагато глибше".
"Що значить - повертаємося до Радянського Союзу? Ми повернулися значно глибше і гірше. Такої дурості, як зараз, не було навіть при найбільших радянських ідіотах. Ми досягли дна і стрімко рухаємося далі", - відзначив Гребенщиков.
Також відомий музикант зазначив, що багато сучасних людей розучилися думати", саме тому вони не розуміють правильно ні пісень, ні ситуації, що склалася в країні.
"Тому що думати не вміють. Навіщо людям думати? Це дуже небезпечне заняття. Більшість людей воліють не думати, і критикувати за це їх я ніяк не наважуся", - резюмував Гребенщиков.
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