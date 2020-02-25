Музикант і засновник гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков зробив яскраве заяву про РФ

Під час початку збройної агресії Росії проти України в 2014 році Гребенщиков закликав владу припинити обманювати народ і не намагатися увійти в історію за рахунок людських смертей. Тоді ж музикант записав антивоєнну пісню "Кохання під час війни".

Не так давно він заявив, що нинішня політична ситуація в Росії набагато гірша, ніж була в роки СРСР.

Борис Гребенщиков

Популярні новини зараз

Безсоромна дружина Артура Пирожкова роздяглася до трусиків: "Пощастило чоловікові"

Помер найстаріший чоловік на Землі: "не дожив всього 11 днів до...", фото

Зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Виросла Женька»

Українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важлива заява
Показати ще

Музикант заявив, що політична ситуація в Росії не просто повернулася до часів Радянського Союзу, а знаходиться набагато глибше".

"Що значить - повертаємося до Радянського Союзу? Ми повернулися значно глибше і гірше. Такої дурості, як зараз, не було навіть при найбільших радянських ідіотах. Ми досягли дна і стрімко рухаємося далі", - відзначив Гребенщиков.

Також відомий музикант зазначив, що багато сучасних людей розучилися думати", саме тому вони не розуміють правильно ні пісень, ні ситуації, що склалася в країні.

"Тому що думати не вміють. Навіщо людям думати? Це дуже небезпечне заняття. Більшість людей воліють не думати, і критикувати за це їх я ніяк не наважуся", - резюмував Гребенщиков.