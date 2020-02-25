Музикант заявив, що політична ситуація в Росії не просто повернулася до часів Радянського Союзу, а знаходиться набагато глибше".

"Що значить - повертаємося до Радянського Союзу? Ми повернулися значно глибше і гірше. Такої дурості, як зараз, не було навіть при найбільших радянських ідіотах. Ми досягли дна і стрімко рухаємося далі", - відзначив Гребенщиков.

Також відомий музикант зазначив, що багато сучасних людей розучилися думати", саме тому вони не розуміють правильно ні пісень, ні ситуації, що склалася в країні.

"Тому що думати не вміють. Навіщо людям думати? Це дуже небезпечне заняття. Більшість людей воліють не думати, і критикувати за це їх я ніяк не наважуся", - резюмував Гребенщиков.