Розлючені росіяни «накинулися» на президента Володимира Путіна через ситуацію з коронавірусом у країні

Відповідне відеозвернення оприлюднено в Youtube. (Щоб подивитися – проскролльте вниз.

«Володимир Володимирович, дякую вам. Спасибі, що кинули нас помирати. Приховуючи весь жах ситуації в Росії. Спасибі, що відкладали до останнього введення карантину, та організацію підготовки до боротьби з епідемією коронавіруса в регіонах», - йдеться у зверненні.

Також у відео відзначили, що Росія відправила допомогу для боротьби з вірусом в Італію і Венесуелу. Автори ролика заявив, що на ці гроші можна було відремонтувати місцеві лікарні.

«Спасибі вам за те, що наша медична інфраструктура одна з найвідсталіших. У нас є величезна армія, але немає ліків… Міністерство оборони щорічно витрачає майже 2 трлн рублів на непотрібну більшості росіян кампанію за межами Росії...Дякую за 20 років "стабільності" на нафтовій голці», - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, згідно з офіційною інформацією, за добу 5 квітня, в Росії зареєстровано 954 нових випадки зараження коронавірусом, загальна кількість хворих досягла 6343 людина. Нові носії коронавіруса виявлено у 49 регіонах. Кількість померлих після зараження коронавірусом в Росії перевищила 50 чоловік.

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