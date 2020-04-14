Одіозний депутат нелегітимної Державної Думи РФ Володимир Жириновський озвучив дивну пропозицію для США
Так, несамовитий депутат заявив, що Росія і США повинні зруйнувати багатополярний світ і пора вже підпорядкувати всі інші країни собі.
Своїми маразматичними роздумами Жириновський поділився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.
Крім того, неадекватний політик натякнув на те, що домінуючу роль в цьому союзі буде виконувати саме його країна, тому американському президентові Дональду Трампу варто було б вивчити російську мову.
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"Сценарій повинен бути наш. І найголовніше — кінцевий результат — стратегічне співробітництво і партнерство Москва — Вашингтон. Багатополярний світ небезпечний: Євросоюз, НАТО, США, Китай, Японія — не вийде нічого. Тільки на двох. І Гельсінкі повинні бути місцем зустрічі... І пора Трампу вчити російську мову", — поділився своїми божевільними планами Жириновський.
Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваною від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.
Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.
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