Китайський вірус почав косити російських військових, і йдеться вже не про сотні, а тисячі заражених

У зв'язку з цим на території Росії почали будувати 16 інфекційних центрів для військовослужбовців, передає телеграм-канал «Вільнодумець».

Так, за словами російських кураторів, 8-й армії, що входить в структуру Південного військового округу МО РФ, було направлено 2200 тестів для перевірки на коронавірус, з яких позитивний результат дали 2000. При цьому перевірку пройшов в основному тільки керівний склад.

Всіх, у кого виявили Covid-19, відправили у військові госпіталі у Ростові та Ростовській області, також частину хворих лікують у Сімферополі і Севастополі.

Джерело уточнює, що до складу 8-ї армії входять перший і другий армійські корпуси, які розквартировані і воюють на Донбасі. Там ситуація теж дуже погана, але оскільки тестів на всіх не вистачає, то перевірку пройшло лише вище керівництво.

Ситуація із захворюваністю військовослужбовців так налякала керівництво РФ, що Міноборони з резервного фонду уряду було виділено 8,8 млрд рублів на будівництво 16 інфекційних центрів загальною площею будівель 115 тис м/кв по всій Росії.

Лікарні будують в закритому режимі з використанням модульних швидкомонтованих конструкцій.

Як пишуть росЗМЫ, на початок травня повинні бути здані вісім таких центрів: в Одинцово, Подільську, Нижньому Новгороді, Волгограді, Новосибірську, Оренбурзі, Улан-Уде, Уссурійську. Три модульних інфекційних центру будуть зведені для військовослужбовців ПСО: у Ростові-на-Дону, Волгограді та Севастополі.

Все це свідчить тільки про те, що ситуація з зараженням у російській армії дійсно дуже складна.

Раніше ми писали про те, що ватажок «ДНР» Денис Пушилін перестав приховувати тяжке становище з коронавірусом в «республіці» і заговорив про можливе введення карантину.

Нагадаємо, жителі "ДНР" благали про допомогу через коронавірус, у лікарнях місць немає.

Як повідомляла Politeka, окупанти кинули жителів Донбасу в саме пекло коронавіруса.

Також Politeka писала, що жителі Донбасу заплатять дітьми за "руський мир".