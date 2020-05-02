Від відео стає ще страшніше

Два пасажирських літака Qatar Airways зіткнулися через сильний шторм

У столиці Катару Дохе через сильний шторм зіткнулися два пасажирських літаки Qatar Airways. Відео інциденту, який стався 30 квітня, опубліковано в Twitter порталу Aeronews (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На записі видно, як сильний вітер розгорнув на 90 градусів Boeing 787-8 і привів його в рух. В результаті він зіткнувся з розташованим на сусідній стоянці Airbus A350-900.

В Qatar Airways повідомили, що швидкість вітру досягала 130 кілометрів на годину. За даними компанії, літак був надійно припаркований з використанням опор у відповідності з правилами обслуговування авіалайнерів. В Qatar Airways зазначили, що під час інциденту на борту літака нікого не було, а самі повітряні судна отримали незначні пошкодження. It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X — Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020 Також раніше повідомлялося, що сталася НП з легкомоторным літаком «Grumman» у Дніпропетровській області. Від удару літак спалахнув. Наголошується, що повітряне судно впало за межами населеного пункту в Дніпровському районі поблизу вулиці Berezinski за межами злітно-посадочної площадки «Кам'янка». На місці події знайдені тіла двох чоловіків.

Причини аварії встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися в небі: багато жертв.

Також Politeka писала, що літак з пасажирами розбився на сході країни: 20 чоловік на борту.