Два пасажирських літака Qatar Airways зіткнулися через сильний шторм
У столиці Катару Дохе через сильний шторм зіткнулися два пасажирських літаки Qatar Airways. Відео інциденту, який стався 30 квітня, опубліковано в Twitter порталу Aeronews (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
На записі видно, як сильний вітер розгорнув на 90 градусів Boeing 787-8 і привів його в рух. В результаті він зіткнувся з розташованим на сусідній стоянці Airbus A350-900.
Келлі Гейл з "Victoria's Secret" вразила ідеальними рельєфами в купальнику: "Фантастика"
"Він не втримається": Зеленський допустив три фатальні помилки, Пальчевський виніс вердикт президентові
ПриватБанк терміново попередив про труднощі: запасайтеся готівкою
Екстремальний розмір: турецька Кардаш'ян показала свій бюст без нижньої білизни
В Qatar Airways повідомили, що швидкість вітру досягала 130 кілометрів на годину.
За даними компанії, літак був надійно припаркований з використанням опор у відповідності з правилами обслуговування авіалайнерів.
В Qatar Airways зазначили, що під час інциденту на борту літака нікого не було, а самі повітряні судна отримали незначні пошкодження.
Також раніше повідомлялося, що сталася НП з легкомоторным літаком «Grumman» у Дніпропетровській області. Від удару літак спалахнув.
Наголошується, що повітряне судно впало за межами населеного пункту в Дніпровському районі поблизу вулиці Berezinski за межами злітно-посадочної площадки «Кам'янка». На місці події знайдені тіла двох чоловіків.
Причини аварії встановлюють співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо, два вертольоти зіткнулися в небі: багато жертв.
Також Politeka писала, що літак з пасажирами розбився на сході країни: 20 чоловік на борту.