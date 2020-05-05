Президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив своїх колег приїхати до Мінська

Він підкреслив, що глави країн колишнього Радянського Союзу отримали пропозицію приїхати до Мінська на парад Перемоги.

"Публічно запрошую глав держав, хоча б колишнього Союзу, приїхати до Мінська", - цитує БЕЛТА білоруського президента.

При цьому Лукашенко нагадав про те, що Білорусь є найбільш постраждалої республікою в результаті Другої світової війни.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це сама постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - додав він.

Таке несподіване запрошення в той час, як у багатьох країнах діє карантин викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

«Цікаво, хто поїде», «Та може і плішивий з бункера підтягнеться? дай-то Бог!», «Обмін "коронами"? "Дядя, ти дурак?"(с)», «Лука зійшов з розуму», «Лука зовсім оборзів! Спочатку діда з нафтою кинув, а тепер взагалі зазіхнув на найсвятіше і клієнтуру у нього відбиває!», - пишуть в Інтернеті.

Зазначимо, з таким запрошенням Лукашенко звернувся до президентів в тому числі і до Володимиру Зеленському після того, як Україна підтримала продовження Європейським союзом санкцій відносно Білорусі ще на один рік. Вона приєдналася до списку країн, які ввели ембарго на продаж білорусам зброї та обладнання, які можуть бути застосовані для репресій всередині країни. Крім того, окремі обмеження стосуються чиновників, обвинувачених у серії викрадень і вбивств, скоєних в 1999-2000 роках.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.

Також Politeka писала, що Лукашенко переплюнув Путіна з новою божевільною витівкою в розпал епідемії: "як би це пафосно не звучало..."