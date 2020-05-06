Росіяни вирішили влаштувати в бельгійському Брюсселі акцію «Безсмертний полк»

Вони вийшли на балкон з портретами дідів, які воювали, прапорами РФ і вивівши дітей у військовому одязі з іграшковою зброєю, передає Politeka.net.

Це «побєдобісся» показали з пафосом на одному з центральних каналів Росії, щоб продемонструвати, що «Європа з нами».

Як пише журналіст Олена Риковцева, вона була готова до того, що до 9 травня в Росії організують спеціальні будинки, де «спеціальні мешканці спеціально вийдуть на спеціальні балкони», а оператори державних каналів все це познімають, щоб потім показати всій країні приклад масового «безсмертного полку», якому навіть китайський вірус не страшний.

Проте сюжет в новинах каналу «Росія 24» ввів автора в ступор.

«Але я звичайно не думала, що вже зараз, 5-го числа, побачу всю цю інсценізацію рівно такою, якою заздалегідь намалювала в своїй уяві. Бельгія!», – пише Риковцева.

В кадрі ведуча з георгіївською стрічкою на плащі радісно рапортує про те, що акція «Безсмертний полк» пройшла в Брюсселі, де «було прийнято рішення вийти на балкони».

«Прийнято рішення про добровільну явку на балкони. Ну і звичайно! Спеціальний будинок, до якого серед білого дня підганяють камеру ВДТРК. І на балконах весь цей ляльковий театр в пілотках. З стрічками. Прапорами. Кульками (!) Іграшковими пістолетами. І портретами ні в чому не винних дідусів», – пише журналіст.

В кадрі з'являється постійний представник Росії в ЄС Володимир Чижов.

«Чому цей захід проходить 5-го, а не 9-го?- мовби сама себе запитує кореспондент. – А щоб показати всім приклад, Бельгія була першою! - сама ж і знаходить правильну відповідь», – підкреслює Риковцева.

Підсумок цього «концерту» невтішний:

«Пародія на пам'ять. Як їм не соромно перед загиблими, яких вони пристебнуть до звітів про своє скрепно-бюрократичне біснування? Чому їм не соромно?».

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